Ворскла розгромно поступилась резервному складу Арсенала та втратила шанси на вихід з групи Ліги Європи

Арсенал впевнено обіграв Ворсклу в матчі 5 туру Ліги Європи на НСК Олімпійський. Звіт про матч читайте на Футбол 24.

Ліга Європи, 5 тур

Ворскла – Арсенал – 0:3

Голи: Сміт-Роу, 11, Ремзі, 27, Віллок, 41

Матч Ворскла – Арсенал стартував о 19:55 на київському НСК Олімпійський, адже УЄФА лише за дві доби до поєдинку прийняв рішення перенести поєдинок із Полтави в Київ через введення в Україні воєнного стану.

Після 4 турів Ворскла набрала лише 3 очки та відставала від другого Спортінга на 4 пункти. Таким чином для продовження боротьби за вихід з групи підопічним Василя Сачка необхідна була лише перемога, тоді як "каноніри" вже забезпечили собі путівку в плей-офф. Через це гості вийшли далеко не в оптимальному складі – Унаї Емері випустив у старті чимало молодих футболістів.

Перший момент виник у Ворскли – Коломоєць після навісу Ребенка пробив з лінії воротарського, проте не влучив у ворота. За 2 хвилини Чех не дуже впевнено, але все ж забрав м'яч після удару Чеснакова.

Ворскла – Арсенал – відео голів

Не забиваєш ти – забивають тобі. На 11-й хвилині Арсенал вийшов уперед. Після непорозуміння захисників Ворскли Артур вибив м'яч просто на ногу Сміт-Роу, який без проблем скористався таким подарунком полтавців. Після цього гості перехопили ініціативу та заграли розкутіше, а Ворскла навпаки збавила оберти. Незабаром прийшов і другий гол. На 26-й хвилині Пердута збив Ремзі, а арбітр без вагань призначив пенальті. Сам постраждалий впевнено переграв Шуста.

Після цього гра у Ворскли розклеїлась остаточно. Шарпар отримав жовту картку, через яку не зіграє в матчі останнього туру проти Спортінга. До перерви полтавці ще й пропустили втретє – 19-річний Віллок несильним, проте дуже точним ударом з лінії штрафного у дальній кут поховав інтригу в матчі. Ворскла до завершення першої половини гри відповіла лише неточним ударом Кулача.

На старті другого тайму команди обмінялись моментами – в обидвох випадках м'яч пройшов повз ворота. "Каноніри" впевнено вели гру та забили четвертий гол, але за декілька секунд арбітр скасував взяття воріт через офсайд. На 70-й хвилині полтавці могли скоротити відставання в рахунку, проте Чех потягнув удар Пердути. Арсенал одразу організував атаку у відповідь – тепер вже Шуст рятує Ворсклу! За кілька хвилин голкіпер знову врятував свою команду після небезпечного удару.

На 79-й хвилині гравці Ворскли претендували на пенальті – після одного з ударів м'яч, ймовірно, влучив у руку захиснику гостей, проте арбітр не відреагував. До завершення поєдинку Арсенал створив ще декілька потенційно небезпечних епізодів, проте рахунок на табло більше не змінився.

Після цієї поразки у Ворскли залишилось 3 очки – команда Василя Сачка втратила навіть теоретичні шанси на вихід з групи. Поєдинок проти Спортінга стане останнім для полтавців у Лізі Європи 2018/19.