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Україна втратила позиції у оновленому рейтингу ФІФА

12:41 1049 Читать на русском
Україна втратила позиції у оновленому рейтингу ФІФА
Україна втратила позиції у оновленому рейтингу ФІФА

Національна збірна України зайняла 28 сходинку в оновленому рейтингу ФІФА.

ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних збірних.

Україна зможе зіграти півфінальний матч плей-офф Ліги націй на власному полі

Національна команда України займає 28 сходинку. Перед нашою командою розташувалася збірна Словаччини, якій підопічні Шевченка поступилися у 5 турі Ліги націй з рахунком 1:4.

Нагадаємо, Україна перемогла у групі Ліги націй, піднялася у вищий дивізіон та зіграє у півфіналі турніру. В останньому матчі Ліги націй "жовто-сині" зазнали поразки від Словаччини, а потім у товариському матчі з Туреччиною розписали нульову нічию.

У топ-10 майже без змін, помінялися позиціями лише Уругвай та Португалія.

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Рейтинг ФІФА Збірна України ФІФА Україна Україна
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