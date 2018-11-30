Ліга Європи: Генк з Маліновським втратив перемогу над Мальме, Айнтрахт декласував Марсель

Відбулись чергові матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи.

Ліга Європи, 5-й тур

Група G

Рейнджерс – Вільяреал – 0:0

Група Н

Айнтрахт – Марсель – 4:0

Голи: Йовіч, 2, 67, Густаво, 17 (аг), Сарр, 62 (аг)

Аполлон – Лаціо – 2:0

Голи: Фопала, 31, Марковіч, 82

Група І

Мальме – Генк – 2:2

Голи: Посуело, 42, Пейнтсіл, 53

Сарпсборг 08 – Бешикташ – 2:3

Голи: Рашад, 1, Гейнц, 6 – Ленс, 62, 90, Лав, 66

Ліга Європи: ПАОК після вилучення Хачеріді розгромно програв Челсі, Стандард у більшості обіграв Севілью

В групі H Айнтрахт гарантував собі перше місце розтрощивши Марсель, залишивши суперника на дні турнірної таблиці.

У другому матчі цієї групи скромний Аполлон сенсаційно переміг Лаціо, але цього виявилось недостатньо, щоб залишити хоч якісь шанси для виходу з групи.

В групі I Генк з українським хавбеком Русланом Маліноським розгубив перевагу в 2 м'ячі проти Мальме і виніс лише одне очко. В другому матчі групи між Сарпсборгом 08 і Бешикташем турецький клуб вирвав перемогу поступаючись з рахунком 2:0 після першого тайму. Такі результати залишають шанси усім командам групи на плей-офф турніру.

Рейнджерс та Вільяреал розписали безгольову нічию, що залишає інтригу в групі G до останнього туру.