Ліга Європи: Генк з Маліновським втратив перемогу над Мальме, Айнтрахт декласував Марсель

Відбулись чергові матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи.
Ліга Європи, 5-й тур
Група G
Рейнджерс – Вільяреал – 0:0
Група Н
Айнтрахт – Марсель – 4:0
Голи: Йовіч, 2, 67, Густаво, 17 (аг), Сарр, 62 (аг)
Аполлон – Лаціо – 2:0
Голи: Фопала, 31, Марковіч, 82
Група І
Мальме – Генк – 2:2
Голи: Посуело, 42, Пейнтсіл, 53
Сарпсборг 08 – Бешикташ – 2:3
Голи: Рашад, 1, Гейнц, 6 – Ленс, 62, 90, Лав, 66
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В групі H Айнтрахт гарантував собі перше місце розтрощивши Марсель, залишивши суперника на дні турнірної таблиці.
У другому матчі цієї групи скромний Аполлон сенсаційно переміг Лаціо, але цього виявилось недостатньо, щоб залишити хоч якісь шанси для виходу з групи.
В групі I Генк з українським хавбеком Русланом Маліноським розгубив перевагу в 2 м'ячі проти Мальме і виніс лише одне очко. В другому матчі групи між Сарпсборгом 08 і Бешикташем турецький клуб вирвав перемогу поступаючись з рахунком 2:0 після першого тайму. Такі результати залишають шанси усім командам групи на плей-офф турніру.
Рейнджерс та Вільяреал розписали безгольову нічию, що залишає інтригу в групі G до останнього туру.