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АСТАНА - ДИНАМО ВОРСКЛА - АРСЕНАЛ ЛІГА ЄВРОПИ

Астана – Динамо – відео гола

18:23 5597 Читать на русском
Астана – Динамо – відео гола
Астана – Динамо – відео голів

Астана приймає Динамо у 5 турі групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів матчу Астана – Динамо.

Динамо у матчі 5 туру Ліги Європи проти Астани відкрило рахунок в середині першого тайму.

Астана – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

На 29-й хвилині поєдинку відзначився Беньямін Вербіч. Словенець отримав пас п'ятою від Віктора Циганкова та ударом в дотик відправив м'яч в дальній кут.

Нагадаємо, цей матч визначить лідера групи K. Після 4 турів обидві команди набрали по 8 очок.

Ліга Європи5 тур"Астана-Арена" (Астана)

Астана - Динамо: Четвер 29 листопада 2018

Астана
Матч завершено
0 : 1
Динамо
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Теги
Ліга Європи Відеоновини Динамо Динамо Астана - Динамо Астана Астана
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