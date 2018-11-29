Астана – Динамо – відео гола

Астана приймає Динамо у 5 турі групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів матчу Астана – Динамо.

Динамо у матчі 5 туру Ліги Європи проти Астани відкрило рахунок в середині першого тайму.

Астана – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

На 29-й хвилині поєдинку відзначився Беньямін Вербіч. Словенець отримав пас п'ятою від Віктора Циганкова та ударом в дотик відправив м'яч в дальній кут.

Нагадаємо, цей матч визначить лідера групи K. Після 4 турів обидві команди набрали по 8 очок.