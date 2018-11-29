Астана – Динамо: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Наставник Динамо Олександр Хацкевич прокоментував перемогу над Астаною у поєдинку 5 туру Ліги Європи.

Нагадаємо, завдяки перемозі над Астаною кияни забезпечили собі вихід у плей-офф Ліги Європи з першого місця у групі.

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"Звичайно, у нас є кадрові проблеми. Але до грудня ми все одно підсилитися не зможемо. З тими хлопцями, які у нас зараз є, ми сьогодні вирішили одне з поставлених перед командою завдань. Достроково. Незважаючи на те, як важко ми починали свій шлях в груповому турнірі. Незважаючи на всю ту критику на нашу адресу. Вітаю команду, вболівальників. Це найголовніший підсумок сьогоднішнього матчу.

За моментами Астана нас перевершила. Але футболу без удачі і характеру не буває. Сьогодні обидві команди проявили характер, але виграли ми. Дуже приємно, що зробили це у відповідь на складнощі, які у нас були з цим матчем – складний переліт, штучне поле. Синтетичний газон відіграв велику роль. У нас сьогодні було багато браку при переході від оборони до атаки – це все через поле. Але найголовніше, що на полі сьогодні в діях нашої команди була дисципліна. Якщо ми перемогли, то, значить, вся наша команда зіграла краще за суперника. Той момент, який у нас був, ми реалізували.

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Фактор свого поля багато що вирішує. Так само як і підтримка уболівальників. Астана дуже сильно грає вдома. Це підтверджує статистика. Зрозуміло, що Астана більш цілеспрямовано готувалася до матчу з нами. Тепер у команди буде пауза перед поєдинком з Ренном. Може, занадто велика пауза. Але якщо Астана гратиме з таким настроєм і бажанням, як сьогодні, то вирішить своє завдання щодо виходу з групи", – цитує Хацкевича Dynamo.kiev.ua.