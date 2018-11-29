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Безус та Бацула потрапили в збірну туру чемпіонату Бельгії

11:14 216 Читать на русском
Безус та Бацула потрапили в збірну туру чемпіонату Бельгії
Роман Безус / Фото: Сент-Трюйден

Бельгійські журналісти відзначили дії Романа Безуса та Андрія Бацули в 16 турі чемпіонату Бельгії.

Український півзахисник Сент-Труйдена Роман Безус та захисник Кортрейка Андрій Бацула потрапили в символічну збірну туру чемпіонату Бельгії, повідомляє Команда 1.

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Роман Безус відзначився забитим голом у ворота Андерлехта Євгена Макаренка та зробив асист (4:2), а Андрій Бацула в матчі з Остенде віддав гольову передачу.

Обидва футболісти потрапили в збірну туру за версією офіційного партнера бельгійської ліги – Unibet.

Також Безуса в збірну туру включили журналісти порталу Nieuwsblad.

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