Марсель і Аталанта у рамках першого півфінального матчу Ліги Європи УЄФА 2023/24 переможця не визначили (1:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Аталанта була дуже зацікавлена у перемозі над Марселем. Не факт, що бергамаски пролізуть в ЛЧ навіть при розширеній квоті – але вони можуть пройти туди по квоті переможця ЛЄ. Це неабияк мотивувало підопічних Джан П'єро Гасперіні.

Гості так налаштувались, що відкрили рахунок вже на 11-й хвилині зусиллями Скамакки, якому вдалося завершити швидкісний контрвипад. 0:1! Втім, вже на 20-й французи відігрались – це Мбемба наважився на обвідний удар з дистанції. Рикошетом від стійки м'яч залетів у ворота. 1:1.

Перед перервою Марсель міг і другий гол забити, вискочивши у контратаку 2-в-1. Аріт витримав паузу й віддав пас на Обамеянга, але пробив повз дальній кут! Прошити Хуана вдруге вдалося аж на 63-й хвилині, коли Обамеянг замкнув простріл від Енріке – голкіпер парирував, а Сарр зіграв на добиванні.

На жаль для господарів, гол не зарахували через офсайд у Енріке. Після цього команди організували низку класних моментів, однак визначити переможця вони так і не змогли. Фінальний свисток зафіксував нічию – 1:1.

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