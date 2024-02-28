Представники Динамо забрали обидві індивідуальні нагороди за 18-й тур – Шовковського обрали найкращим тренером, а Ваната – найкращим гравцем, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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На нагороду найкращому гравцю претендували також Андрій Тотовицький (Колос) та Яков Башіч (Зоря). Ще один футболіст, Іван Калюжний, був прибраний з голосування через скандал з відсутністю його у заявці Олександрії. Серед тренерів була конкуренція між Юрієм Вернидубом (Кривбас), Желько Любеновіч (Минай) та Руслан Ротань.

Нагадаємо, Динамо в 18-му турі УПЛ перемогло Металіст 1925 (4:2). Ванат оформив дубль та відзначився асистом.

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