Колишній арбітр ФІФА Мирослав Ступар розібрав епізод із призначеним пенальті у ворота Динамо в Класичному та можливим фолом проти Віталія Буяльського за мить до цього.

"Якщо по пенальті Шахтаря питань немає, там чиста рука, то момент з Буяльським досить тонкий. На це не звернув увагу ні головний арбітр Деревінський, ні арбітр VAR Шурман. Контакт був, але чи тягнув він на порушення – важко сказати.

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Такі моменти трактують по-різному, залежно від головного арбітра. Тут можна довго дискутувати: був фол на Буяльському чи ні? Якби Деревінський свиснув фол, то питань також не було б, і тоді б не було пенальті у Шахтаря.

Все залежить від того, наскільки арбітр підняв планку дозволенної боротьби. Одні арбітри відразу садять на свисток, а інші – дають грати. По першому таймі у мене немає питань до суддівства. Гра жвава, багато фолів. Навіть за емоціями футболістів ми бачимо, наскільки вони заряджені, ніхто не хоче програвати. Зверніть увагу: Шапаренко, який не є атлетом, грає жорстко до кінця. Це придає цимесу грі", – поділився Ступар в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, епізод стався на 29-й хвилині матчу Шахтар – Динамо. Буяльський опинився на газоні після боротьби за м'яч з Криськівим, гру продовжили і в епізоді після суддя призначив пенальті за гру рукою Вівчаренка. Судаков реалізував 11-метровий та приніс Шахтарю перемогу, яка достроково зробила "гірників" чемпіонами України.

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