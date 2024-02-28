Як стало відомо Футбол 24, Жирона поклала око на ще одного гравця Динамо – Олександра Тимчика. Річ у тім, що правий захисник каталонців Ян Коуту перебуває в команді до кінця сезону, коли завершиться його оренда. Далі – повернення у Сіті або навіть трансфер у Реал.

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За Тимчиком спостерігають вже давно. З переваг: він імпонує Мічелу, вигідний цінник. Іспанці планують викласти за Тимчика не більше 3-4 млн євро, а українська колонія посприяє швидшій адаптації в команді. До того ж Тимчик вже має досвід взаємодії з Циганковим на правому фланзі. Трансфер міг відбутися вже цієї зими, але Жирона тимчасово відмовилась від цього задуму через травму українця. До цієї теми збираються повернутись наприкінці сезону.

До слова, Тимчик виступає за основну команду Динамо з 2020 року. Загалом Олександр провів за киян 66 матчів, у яких відзначився 4 голами та 4 асистами. Також провів 15 матчів за збірну України – 1 гол та 4 асисти.

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