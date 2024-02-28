Криворізький клуб офіційно оголосив про викуп Івана Дібанго у естонської Левадії. Контракт камерунця розрахований до літа 2026 року.

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За даними Transfermarkt, трансфер обійшовся Кривбасу у 250 тисяч євро. Дібанго півтора року відіграв у оренді і заслужив статус одного з найкращих лівих захисників УПЛ. У 42 матчах за "червоно-білих" він оформив один гол та 5 асистів.

Нагадаємо, Кривбас відновив сезон розгромною перемогою над ЛНЗ, яка дозволила вийти на чисте перше місце в УПЛ.

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