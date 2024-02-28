Інтер і Аталанта у 2024-му не програли жодного матчу, причому міланці виграли усі, а у бергамасків було всього дві нічиїх. Звісно, їхня особиста зустріч на "Джузеппе Меацца" стала центральною на тижні в Серії А. До того ж, вона мала важливе турнірне значення – "змії" могли відірватись від другої позиції на 12 очок, а "Богиня" мала шанс застрибнути в зону ЛЧ.

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Гості так сильно налаштувались, що забили вже на 11-й хвилині зусиллями Де Кетеларе (зіграв на добиванні після удару Пашаліча). Втім, взяття воріт скасували через гру рукою у виконанні Міранчука. Інтер відповів своїм незарахованим голом – на 19-й хвилині Барелла прийняв закидання від Бастоні й переграв голкіпера, однак заліз у офсайд.

На жаль для тіфозі "Богині", потужний старт матчу так і залишився їхнім найкращим відрізком. У першому таймі підопічні Джан П'єро Гасперіні провели три удари, по перерві – два. Це майже стільки ж, скільки забив Інтер після офсайду Барелли.

Рахунок було відкрито на 26-й хвилині. Лаутаро Мартінес розрізним пасом вивів Мхітаряна віч-на-віч, голкіпер Карнесекі кинувся у ноги й вибив сферу, а Дарміан тут же добив – 1:0. На 30-й Маттео міг і дубль оформити, пробиваючи з правого краю штрафного, однак Карнесекі врятував Аталанту (а Скальвіні накрив добивання).

На 41-й хвилині Дімарко перехопив м'яч і викотив його під удар Лаутаро, а той метрів з 15-ти вгатив у поперечку. У компенсований же час міланці таки забили вдруге – Лаутаро на лінії півкола прийняв пас від Павара й бахнув з розвороту. Точно під дальню стійку. 2:0!

Старт другого тайму зняв питання щодо переможця. Дюмфріс, який замінив Дарміана у роздягальні, на 53-й хвилині виконав простріл – Хатебур же зачепив його рукою, а після втручання VAR було призначено пенальті. Лаутаро Мартінес взявся виконувати 11-метровий, однак Карнесекі парирував! Втім, Дімарко тут же зіграв на добиванні. 3:0.

На 71-й хвилині справа дійшла і до четвертого гола. Знову спрацювала заміна. Фраттезі, який замінив Мхітаряна, замкнув подачу свіжого Санчеса зі стандарту (Алексіс вийшов замість Лаутаро). 4:0! Після цього Інтер заспокоївся. Більше команди не забивали.

Інтер завдяки своїй перемозі відірвався від Юве на 12 очок, в той час як Аталанта залишилась у двох очках від зони ЛЧ.

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