Вінгер Челсі Михайло Мудрик після кількох матчів, проведених в запасі, повернувся в стартовий склад – і одразу із забитим голом.

Мудрик вивів Челсі вперед у матчі Кубка Англії проти Лідса на Стемфорд Брідж. Українець зробив рахунок 2:1 – до цього на гол Джозефа результативно відповів Ніколя Джексон.

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Михайло завершив класну комбінацію лондонців. Мадуеке протягнув м'яч в центр та віддав на Гюсто, а той помітив забігання Стерлінга на правому краю штрафного. Рахім віддав зрячу передачу в центр карного, а Мудрик в один дотик відправив м'яч у дальній кут.

Нагадаємо, що востаннє Михайло виходив у основному складі Челсі аж 6 січня у грі Кубка Англії проти Престона. До слова, це 5 гол Мудрика у цьому сезоні.

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