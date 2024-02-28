Шевченківський районний суд Києва на 2 місяці продовжив перебування колишнього президента Дніпра в СІЗО, інформує ТСН.

Коломойський і СК Дніпро-1: у клубі розповіли, чи інвестував скандальний олігарх гроші у команду

Адвокати Коломойського вкотре просили змінити запобіжний захід на домашній арешт, оскільки здоров'я 61-річного бізнесмена дедалі погіршується. Втім, суд став на бік прокурорів і продовжив термін перебування під вартою. Суму застави зменшили ще на 250 млн грн – тепер вона складає 2,4 млрд. Щоправда, раніше Коломойський запевняв, що не збирається її виплачувати.

Нагадаємо, екс-босу Дніпра висунули підозру у вересні минулого року. За даними слідства, у 2013-2014 роках Ігор Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд гривень, створивши злочинне угруповання, яке складалося з працівників Приватбанку, засновником та акціонером якого він був. Олігарх перераховував кошти на рахунки кількох компаній, серед яких був і ФК Дніпро. Окрім цього, Коломойському інкримінують шахрайство (стаття 190) та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (стаття 209).

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