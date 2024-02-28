Українець скористався своїм шансом та завоював довіру Карло Анчелотті. У Андрія Луніна 81% вдалих сейвів і він перевершив таких іменитих воротарів як Ян Облак (72,5%) і Тер Штеген (70,6%).

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Як повідомляє Marca, враховуючи останні успіхи українця, керівництво Реала хоче запропонувати йому пролонгацію чинної угоди, яка розрахована до 2025 року. Перші контакти з Луніним уже відбулися. Обидві сторони вирішили, що зустрінуться наприкінці сезону, щоб обговорити деталі.

Нагадаємо, Андрій Лунін виступає за Реал з 2018 року. Загалом українець відіграв у 36 матчах за "вершкових" у всіх турнірах. В 13 іграх йому вдалося зберегти свої ворота сухими.

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