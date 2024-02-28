Наполі не знав перемог протягом трьох турів, відкотившись від зони ЛЧ аж на 11 очок. З новим тренером – Франческо Кальцоною – партенопейці змогли стримати Барселону в ЛЧ, але навряд чи вони пройдуть далеко по турніру. Треба було рятувати ситуацію в чемпіонаті.

Захисник Наполі не міг попісяти для допінг-тесту після матчу з Барселоною та знайшов цікаве рішення

Благо, в суперниках був лишень Сассуоло, який тримався у зоні вильоту при 6-матчевій безвиграшній серії. "Нероверді" мали стати легкою здобиччю, попри гру в рідних стінах – втім, вже на 17-й хвилині неаполітанці пропустили гол від Рачіча. Урошу вдався дальній удар з красивою підкруткою у правий нижній.

Гості зрівняли рахунок на 29-й хвилині зусиллями Ррахмані. Амір розстріляв ворота з правого краю штрафного після скидки п'яткою від Замбо-Ангісса. 1:1! А після цього прокинувся партенопейський Кракен – Віктор Осімхен.

Рівно за дві хвилини після гола Ррахмані нігерієць вивів Наполі уперед. Підопічні Франческо Кальцоне провели ідентичну атаку з проникним пасом Ді Лоренцо, тільки тепер скидку виконував Політано. На 41-й же ця парочка організувала 1:3 – Матеус Енріке обрізався перед штрафним, Політано покотив на правий кут воротарського, а Осімхен переграв голкіпера.

Менш ніж за дві хвилини по перерві справа дійшла і до хет-трику. Господарі обрізались прямо під час розіграшу від воріт, втративши м'яч у карному майданчику. Кварацхелія перехопив сферу та скинув Осімхену – 1:4. Віктор віддячив Хвічі через чотири хвилини, запустивши передачу на хід лівим флангом – грузин змістився у центр і бахнув під праву стійку. 1:5!

На 75-й хвилині Кварацхелія оформив дубль. Хвіча спіймав м'яч після виносу з кутового й завдав удар, який накрили. Вінгер підхопив відскок у штрафному й пробив ще – без шансів для Консільї. 1:6! Після цього Наполі заспокоївся. Голів більше не забивали.

Наполі набрав 40 очок, скоротивши відставання від топ-4 до восьми залікових балів. До топ-5 бракує вже шести пунктів, а Італія цілком може отримати п'ять місць у ЛЧ. Сассуоло з 20 очками залишається на вісімнадцятій сходинці.

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