Челсі переграв Лідс (3:2) в 1/8 фіналу Кубка Англії. Звіт про матч та гру Михайла Мудрика читайте на "Футбол 24".

Кубок Англії, 1/8 фіналу

Челсі – Лідс – 3:2

Голи: Джексон, 15, Мудрик, 27, Галлахер, 90+1 – Джозеф, 8, 59

Цікавий експеримент з Мудриком і гол

Мудрик вперше за місяць вийшов у старті Челсі. У трьох лютневих матчах Михайло взагалі не з'являвся на полі, а у фіналі Кубка ліги проти Ліверпуля українець отримав ігровий час в овертаймах. Сьогодні тренер нарешті йому довірився. Щоправда, підготував незвичну роль. Маурісіо Почеттіно лівий фланг віддав Стерлінгу, правий – Мадуеке, а Мудрика випустив на позицію "десятки".

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Знадобився час на адаптацію. У дебюті поєдинку Мишко виглядав дуже некомфортно. Не розумів, куди відкриватися, як реагувати на переміщення партнерів. Ніби тікав від м'яча, отримуючи паси в незручних позиціях. Це призводило до втрат.

Ситуація змінилася з середини першого тайму. Мудрик додумався (чи отримав підказку) глибше опускатися за м'ячем – і відразу нагадав про себе. Він вирізав кілька загострювальних передач з центру поля. Почав атаку закиданням на Гюсто й сам її завершив. На жаль, удар з гострого кута потягнув воротар.

Українець набирався впевненості. Цікавим був розіграш кутового з хитрим пасом українця під удар Мадуеке. Через кілька хвилин Мудрик забив гол. Гюсто знайшов пасом Стерлінга, а той прострілив туди, куди мав набігти Мудрик. І набіг! Михайло пробив у дотик в дальній кут.

Без м'яча українець підіймався до Джексона у першу лінію пресингу. Та часто вибігав на суперників у відриві від команди. Експеримент з Мудриком не можна назвати суперовим, але гол робить рішення Почеттіно вдалим. Можливо, буде повторення.

Адже після повернення на рідний лівий фланг (Галлахер вийшов у центр) Мудрик знову зайшов у тінь. Постійні втрати, постійні невдалі рішення, коли пас летить в найближчого опонента. Єдине загострення – навіс на Джексона, якому не дали нормально пробити.

Лідс відіграв сильно, але Челсі вистраждав перемогу

Челсі нервово розпочав матч. Господарі плили під пресингом, внаслідок чого Джеймс двічі виходив на ударні позиції. "Сині" догралися, коли втратили м'яч у власному штрафному та пропустили від Джозефа.

Лідс діяв організовано, однак з класними комбінаціями Челсі впоратися не міг. Перший розіграш на правому півфланзі між Мадуеке та Кайседо завершився голом Джексона. Другий – голом Мудрика.

◉ Premier League

◉ EFL Cup

◉ FA Cup



Mykhaylo Mudryk has now scored in every domestic competition for Chelsea. #EmiratesFACup pic.twitter.com/I9YJ70PIG7 — Squawka Live (@Squawka_Live) February 28, 2024

Челсі контролював гру до перерви, а потім знову віддав ініціативу та поплатився за це. Лідс у другому таймі посилив тиск, створив кілька моментів і зрівняв рахунок. Джозеф скористався навісом Антоні. А ще через кілька атак Джозеф міг оформити хет-трик, але не зорієнтувався перед чужими воротами.

Дивно визнавати, але на дистанції всього матчу Челсі грав гірше за Лідс, який вийшов не основним складом. Команда Даніеля Фарка бореться за топ-2 у Чемпіоншипі, маючи 9-матчеву переможну серію. Чемпіонат у пріоритеті, а на Кубок Англії тренер провів ротацію.

Втім, у компенсований час Челсі все ж вирвав перемогу. Енцо пройшов з м'ячем і виклав хороший пас на Галлахера, а Конор переграв голкіпера та вивів лондонців у чвертьфінал. Там на "синіх" чекає Лестер.

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