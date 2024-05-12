Німеччина, Бундесліга, 33-й тур

Дармштадт – Хоффенхайм – 0:6

Голи: Бебу, 2, 52, Байєр, 6, 44, Кадержабек, 22, Кабак, 26

Баварія – Вольфсбург – початок матчу о 18:30

Бохум – Байєр – початок матчу о 20:30

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У першому матчі дня Хоффенхайм каменя на камені не залишив від Дармштадта. Новачок Бундесліги, який не зумів затриматись в еліті (команда давно оформила виліт у нижчий дивізіон), ковтнув шість сухих м'ячів (по дублю до свого доробку записали Бебу та Байєр). Як наслідок, Хоффенхайм набрав 43 очки і потіснив з сьомої сходинки, яка дає право зіграти у Лізі конференцій, Фрайбург. Аби зачепитись за єврокубки команді в останньому турі доведеться битися з грізною Баварією.

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