Зінедін Зідан з моменту відходу з Реала у 2021 році перебуває без клубу. Французький фахівець планує повернутися до роботи й вже є кілька варіантів.

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Як повідомляє Foot Mercato, Манчестер Юнайтед розглядає варіанти для заміни Еріка Тен Хага. Головною ціллю манкуніанців став Зінедін Зідан, оскільки нові акціонери клубу INEOS є великими шанувальниками тренера. Утім, сам француз сподівається відновити свою кар'єру в Італії.

"Як тренер я взяв багато від Ліппі та Анчелотті. Ліппі був першим, хто повірив у мене, він змусив мене прийти в Юве, і я став тим, ким є, завдяки йому. Майбутнє в Італії? Чому б і ні, все може бути. Я хотів би одного разу", – цитує Зідана Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, що француз на чолі Реала виграв низку трофеїв, зокрема "вершкові" тричі вигравали Лігу чемпіонів.

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