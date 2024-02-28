"Містяни" здобули перемогу над Лутоном (6:2) у 1/8 фіналу Кубка Англії, але втратили важливого гравця. У матчі зазнав травми Джек Гріліш.

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"Я не говорив із лікарем, але думаю, Гріліш трохи скаржився на пах. Він почувався дуже добре, але, на жаль, знову отримав травму. Це був важкий сезон для нього. Він має добре відновитися і допомогти нам, коли зможе повернутися", – цитує Гвардіолу BBC.

Нагадаємо, Гріліш не брав участь в останніх трьох матчах через травму. Він вперше після відновлення вийшов на поле в грі проти Лутона.

Загалом англієць відіграв за Манчестер Сіті у поточному сезоні у 27 матчах у всіх турнірах. В його активі три голи та два асисти.

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