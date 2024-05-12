Півзахисник Реала Орельєн Чуамені вважає, що встигне відновитися до фіналу Ліги чемпіонів з Борусією.

Француз отримав травму у півфіналі ЛЧ проти Баварії і був змушений залишити поле. Лікарі Реала діагностували у Чуамені стресову травму м'яза лівої ноги.

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Клуб не розголошував терміни повернення Орельєна на поле, але були побоювання, що він пропустить фінал турніру. Під час святкування титулу чемпіона Іспанії, Чуамені висловив надію, що зможе зіграти проти Борусії.

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"Думаю, я буду готовий до фіналу", – цитує французького півзахисника "вершкових" Radio MARCA.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів між Реалом та Борусією Д відбудеться 1 червня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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