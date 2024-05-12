Лідер Реала оптимістично оцінив свої шанси зіграти у фіналі Ліги чемпіонів
Півзахисник Реала Орельєн Чуамені вважає, що встигне відновитися до фіналу Ліги чемпіонів з Борусією.
Француз отримав травму у півфіналі ЛЧ проти Баварії і був змушений залишити поле. Лікарі Реала діагностували у Чуамені стресову травму м'яза лівої ноги.
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Клуб не розголошував терміни повернення Орельєна на поле, але були побоювання, що він пропустить фінал турніру. Під час святкування титулу чемпіона Іспанії, Чуамені висловив надію, що зможе зіграти проти Борусії.
"Думаю, я буду готовий до фіналу", – цитує французького півзахисника "вершкових" Radio MARCA.
Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів між Реалом та Борусією Д відбудеться 1 червня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.
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