На 77-му році обірвалось життя легендарного бомбардира Карпат – Володимира Данилюка, повідомляє представник прес-служби "зелено-білих" Юрій Назаркевич.

Помер головний тренер Нікополя – він грав за Динамо, був капітаном збірної і здобував з Металургом бронзу Першої ліги

Зазначається, що Володимир Олександрович важко хворів, що і призвело до смерті. Окрім своїх здобутків у статусі гравця, Данилюк понад 40 років працював у ЛУФК – Академії футболу Карпат.

Додамо, що Володимир Данилюк виступав за львівську команду з 1966-го по 1978 роки. За цей час нападник провів 322 матчі за Карпати, в яких відзначився 94 голами (рекорд клубу). Був частиною команди, яка здобула Кубок СРСР-1969, а також отримав звання "Заслужений тренер України".

Карпати – рекордсмен, Динамо – в роздумах, Шахтар – на мінімалках: відомо, скільки вболівальників допустять на стадіони