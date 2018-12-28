Головні новини футболу 28 грудня: Циганков і Селезньов на шляху в топ-чемпіонати, Аллегрі відмовив Манчестер Юнайтед

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 28 грудня.

Трансфери

Хавбек Динамо Віктор Циганков – одна з головних цілей Роми, стверджує відомий інсайдер Джанлука Ді Марціо. Натомість Євген Селезньов став пріоритетним варіантом для Малаги – одного з лідерів іспанської Сегунди.

Крім того, Густаво Бланко Лещук вразив тренера Малаги – наставник просить викупити форварда в Шахтаря. Зате лідер Ліверпуля Мохамед Салах – головна трансферна ціль Реала.

Тим часом Реал узгодив з Манчестер Сіті трансфер Діаса – перехід може відбутись вже наступного тижня. Відомий бразилець Робінью змінив клуб і може повернутись у Лігу чемпіонів.

Тренерські зміни

Леонарду Жардім став кандидатом на заміну Гаттузо в Мілані. Також боси "россонері" прокоментували можливість відставки нинішнього тренера.

З'явилися чутко, що Массіміліано Аллегрі – кандидат на посаду наставника Манчестер Юнайтед. Проте, сам тренер заявив, що не збирається покидати "б'янконері" заради англійського гранда.

Расистський скандал в Італії

"Не зважай на це лайно": Роналду, Салах та решта футбольного світу відреагували на расистський скандал в Серії А через образи на адресу Каліду Кулібалі.

Клуб останнього – Наполі – оскаржить дискваліфікацію сенегальця, а також Інсіньє. Крім того, ФІФА налаштована посилити боротьбу з расизмом після скандалу з Кулібалі.