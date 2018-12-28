toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЛУНІН

Бланко Лещук вразив тренера Малаги – наставник просить викупити форварда в Шахтаря

14:29 723 Читать на русском
Бланко Лещук вразив тренера Малаги – наставник просить викупити форварда в Шахтаря
Густаво Бланко Лещук / фото: ФК Малага

Головний тренер Малаги Хуан Рамон Муньїс задоволений грою Густаво Бланко Лещука, який виступає у складі команди на правах оренди з Шахтаря.

Форвард Шахтаря Густаво Бланко Лещук, який сезон 2018/19 проводить на правах оренди у складі Малаги, може стати гравцем іспанського клубу на постійній основі.

Густаво – акула: форвард Шахтаря Бланко Лещук феєрить в Іспанії – рекорд 21 століття та порівняння з легендою

В активі 27-річного аргентинця з українським корінням вже 6 голів у Сегунді. Тренер Малаги задоволений грою нападника та прагне викупити його контракт у Шахтаря. У клубу є таке право, адже орендна угода передбачає опцію викупу Бланко Лещука за 2,5 млн євро, повідомляє El Desmarque.

"Форварди зараз цінуються на ринку. Це питання вирішую не я, але якщо мене спитають, то я відповім, що Бланко Лещук – чудова інвестиція. Він може вписатися в будь-яку ігрову схему, з кожним сезоном додає у майстерності і у нього є всі якості, щоб конкурувати в топ-лігах Європи", – зазначив Муньїс.

Після 19 турів Малага посідає 3 місце в Сегунді.

Ліверпуль – Арсенал як передноворічний хіт, Зінченко у грі за життя та Роналду проти сенсації сезону: топ-матчі вікенду

Теги
Трансфери Малага Малага Головне Трансфери Чемпіонату Іспанії Хуан Рамон Лопес Муньїс Хуан Рамон Лопес Муньїс Шахтар Шахтар Іспанія Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук Трансфери Шахтаря Трансфери чемпіонату України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
6
хв
Ювентус
13:30
Сампдорія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук