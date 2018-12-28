Бланко Лещук вразив тренера Малаги – наставник просить викупити форварда в Шахтаря

Головний тренер Малаги Хуан Рамон Муньїс задоволений грою Густаво Бланко Лещука, який виступає у складі команди на правах оренди з Шахтаря.

Форвард Шахтаря Густаво Бланко Лещук, який сезон 2018/19 проводить на правах оренди у складі Малаги, може стати гравцем іспанського клубу на постійній основі.

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В активі 27-річного аргентинця з українським корінням вже 6 голів у Сегунді. Тренер Малаги задоволений грою нападника та прагне викупити його контракт у Шахтаря. У клубу є таке право, адже орендна угода передбачає опцію викупу Бланко Лещука за 2,5 млн євро, повідомляє El Desmarque.

"Форварди зараз цінуються на ринку. Це питання вирішую не я, але якщо мене спитають, то я відповім, що Бланко Лещук – чудова інвестиція. Він може вписатися в будь-яку ігрову схему, з кожним сезоном додає у майстерності і у нього є всі якості, щоб конкурувати в топ-лігах Європи", – зазначив Муньїс.

Після 19 турів Малага посідає 3 місце в Сегунді.

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