Протистояння Баварії та Реала у півфіналі ЛЧ провокує купу прогнозів та статистичних порівнянь.

Приєднатися до обговорення вирішила компанія Olocip, яка займається розробкою програмного забезпечення. Вона оприлюднила аналіз штучного інтелекту щодо ефективності гравців Баварії та Реала. Комп'ютер порівняв потенційні стартові склади команд за позиціями.

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Реал здобув перемогу з рахунком 6:4, дуель лівих захисників Менді та Мазрауї завершилася нічиєю. Андрій Лунін виграв свою боротьбу проти Мануеля Нойєра. Головна несподіванка – Джуда Беллінгема оцінили нижче, ніж Джамала Мусіалу.

До самого матчу залишається недовго. Реал і Баварія сьогодні о 22:00 вийдуть на поле Сантьяго Бернабеу та визначать другого фіналіста ЛЧ в компанію до Борусії Д. Перша гра в Мюнхені завершилась нічиєю 2:2.

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️La #InteligenciaArtificial valora la calidad de las acciones realizadas por los jugadores en base a la variación en la probabilidad de marcar o… pic.twitter.com/3NoDU2Zoyk — Olocip | Inteligencia Artificial (@Olocip_Lab) May 8, 2024

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