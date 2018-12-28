Салах – головна трансферна ціль Реала, – ЗМІ

"Бланкос" прагнуть придбати лідера Ліеверпуля Мохамеда Салаха.

Президент "бланкос" Флорентіно Перес всерйоз захопився ідеєю запрошення єгиптянина на Сантьяго Бернабеу, повідомляє El gol digital.

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Повідомляється, що саме Мохамед стане головним пріорітитетом під час роботи Реала на трансферному ринку в 2019 році. Королівський клуб готовий запропонувати мерсисайдцям Марко Асенсіо, щоб спокусити керівництво Ліверпуля відпустити Салаха.

На думку Переса, саме Салах зможе стати тим гравцем, який візьме на себе роль вожака після відходу Роналду. У поточному сезоні Мохамед встиг забити за Ліверпуль 15 голів у всіх турнірах.

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