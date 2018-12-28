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Мілан прокоментував можливість відставки Гаттузо

21:14 184 Читать на русском
Мілан прокоментував можливість відставки Гаттузо
Дженнаро Гаттузо / соцмережі

Спортивний директор Мілана Леонардо спорстував чутки про відхід Гаттузо з тренерського містка "россонері".

"В Мілані ніколи не думали про відставку Гаттузо. Ми намагаємося виправити ситуацію, що склалася. Йдемо до нашої мети – завершити сезон у першій четвірці.

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Власники клубу розуміють ситуацію. Нам всім потрібно об'єднатися і зберігати єдність. Можу запевнити, що Мілан не збирається звільняти Гаттузо і ні з ким не контактував", – цитує Леонардо Football Italia.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мілан вже після матчу проти СПАЛа може попрощатись з Дженнаро Гаттузо, під керівництвом якого команда видала серію невдалих поєдинків та повторила антирекорд результативності.

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Теги
Мілан Мілан Італія Леонардо Араужо Леонардо Араужо Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо
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