Циганков – одна з головних цілей Роми, – Джанлука Ді Марціо

Італія — 07:59 360
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"Не зважай на це лайно" – Як Роналду, Салах та решта футбольного світу реагували на расистський скандал в Серії А
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Інтрига імені Ліверпуля та Манчестер Сіті, косовський бомбардир, провал на 100 млн фунтів – підсумки першого кола АПЛАнглія — 27 груд 2656
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Ротань – головний тренер збірної України U-21Збірна України U-21 — 27 груд 3273
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П’ять молодих гравців Динамо, яким варто негайно піти в орендуСергій Тищенко — 27 груд 5465
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