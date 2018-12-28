Циганков – одна з головних цілей Роми, – Джанлука Ді Марціо

Капітан Динамо Віктор Циганков, який проводить відпустку у Римі, став трансферною ціллю Роми.

Спортивний директор Роми Рамон Мончі слідкує за капітаном Динамо Віктором Циганковим, стверджує сайт Джанлуки Ді Марціо.

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Римський клуб продовжує шукати молодих талантів, і хавбек Динамо – один з перших, на кого "вовки" мають серйозні плани.

Зазначимо, що Циганков свою відпустку проводить саме у Римі та відвідав матч Роми проти Сассуоло, в якому підопічні Ді Франческо перемогли суперника з рахунком 3:1.

Нагадаємо, раніше лунала інформація, що клаусула Циганкова становить 50 млн євро.