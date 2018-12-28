Реал узгодив з Манчестер Сіті трансфер Діаса – перехід може відбутись вже наступного тижня

Брахім Діас на шляху в Реал / фото: Marca

Реал близький до підписання півзахисника Манчестер Сіті Брахіма Діаса. 19-річний іспанець переїде в Мадрид вже у найближче трансферне вікно.

Півзахисник Манчестер Сіті Брахім Діас продовжить кар'єру в Реалі. Очікується, що 19-річний хавбек буде представлений вже наступного тижня, повідомляє Marca.

В даний час Реал та Манчестер Сіті узгоджують останні деталі переходу гравця, який підпише контракт на 6 років. Орієнтовна сума угоди – 15 млн євро. Сам Діас отримуватиме близько 3,5 млн євро за сезон.

Манчестер Сіті не хоче відпускати Діаса в Реал

Контракт Діаса з Ман Сіті завершується влітку, тому хавбек міг перейти в Реал через півроку на правах вільного агента, проте "Галактікос" вирішили підписати гравця вже зараз. "Містяни" не хотіли відпускати гравця та прагнули продовжити з ним контракт.

В поточному сезоні Діас провів лише 3 матчі в Кубку ліги.

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