"Не зважай на це лайно" – Як Роналду, Салах та решта футбольного світу реагували на расистський скандал в Серії А

Захисник Наполі Каліду Кулібалі постраждав від прояву расизму під час матчу 18-го туру Серії А проти Інтера.

Сенегальського захисника Наполі вже не вперше ображають через його колір шкіри. Однак фанати Інтера, здається, "перевершили" усіх. Наставник "партенопейців" Карло Анчелотті вважає, що саме расистські образи призвели до вилучення гравця: "Кулібалі був роздратованим. Зазвичай він дуже спокійний".

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Мер Мілана Джузеппе Сала на своїй сторінці у Фейсбук не приховував обурення: "Це був ганебний вчинок стосовно такого серйозного спортсмена. Я хотів би бачити, щоб на матч з Емполі Асамоа вийшов з капітанською пов'язкою".

Найцинічніше в цій ситуації те, що після матчу довелось вибачатися самому постраждалому. "Я засмучений поразкою, але найбільше тим, що залишив своїх партнерів в меншості. Але пишаюся кольором своєї шкіри. Пишаюся тим, що я француз, сенегалець, неаполітанець. Пишаюся, що я – людина", – написав Кулібалі в своєму Twitter.

"Разом ми боремося за майбутнє без дискримінації. Ті, хто цього не розуміє, не повинні бути з нами", – йдеться в офіційній заяві Інтера, який вже покараний двома матчами без глядачів.

Dal 9 marzo 1908 Inter vuol dire integrazione, accoglienza e futuro.

Assieme alla nostra città lottiamo per un futuro senza discriminazioni.

Chi non comprende la nostra storia, questa storia, non è con noi.#BrothersOfTheWorld #FCIM pic.twitter.com/OhoXdBjqLJ — Inter (@Inter) 27 грудня 2018 р.

Одним із перших на інцидент відреагував капітан "нерадзуррі" Мауро Ікарді. Аргентинець заявив, що розчарований подіями на Сан-Сіро, і закликав припинити дискримінацію.

Прес-служба збірної Сенегалу у соцмережі Twitter також розмістила запис на підтримку свого співвітчизника.

Soutien total à @kkoulibaly26.



Dites non au racisme!

Say no to racism! pic.twitter.com/sGigUOSbVN — Senegal Football (@SenegalFootball) 27 грудня 2018 р.

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах був категоричним: "Тут немає місця расизму. Расизму немає місця взагалі ніде".

There’s no place for racism in football. There’s no place for racism anywhere at all. pic.twitter.com/d2YwWSbXJe — Mohamed Salah (@MoSalah) 27 грудня 2018 р.

Схожої думки з єгиптянином і форвард Ювентуса Кріштіану Роналду. "У світі і в футболі я завжди виступаю за виховання і повагу. Ні – расизму, образам і дискримінації", – написав португалець.

Зворушливо підтримав Кулібалі його одноклубник Дріс Мертенс: "Ти один з найкрасивіших людей, яких я знаю, будь ласка, ніколи не змінюйся. Не реагуй на це лайно. Давай триматися разом"!