toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЛУНІН

"Не зважай на це лайно" – Як Роналду, Салах та решта футбольного світу реагували на расистський скандал в Серії А

07:59 8 Читать на русском
"Не зважай на це лайно" – Як Роналду, Салах та решта футбольного світу реагували на расистський скандал в Серії А
Каліду Кулібалі / фото із соцмереж

Захисник Наполі Каліду Кулібалі постраждав від прояву расизму під час матчу 18-го туру Серії А проти Інтера.

Сенегальського захисника Наполі вже не вперше ображають через його колір шкіри. Однак фанати Інтера, здається, "перевершили" усіх. Наставник "партенопейців" Карло Анчелотті вважає, що саме расистські образи призвели до вилучення гравця: "Кулібалі був роздратованим. Зазвичай він дуже спокійний".

Інтер – Наполі: перемога "нерадзуррі" у рівному матчі, вдалі заміни Спаллетті та катастрофа Кулібалі

Мер Мілана Джузеппе Сала на своїй сторінці у Фейсбук не приховував обурення: "Це був ганебний вчинок стосовно такого серйозного спортсмена. Я хотів би бачити, щоб на матч з Емполі Асамоа вийшов з капітанською пов'язкою".

Найцинічніше в цій ситуації те, що після матчу довелось вибачатися самому постраждалому. "Я засмучений поразкою, але найбільше тим, що залишив своїх партнерів в меншості. Але пишаюся кольором своєї шкіри. Пишаюся тим, що я француз, сенегалець, неаполітанець. Пишаюся, що я – людина", – написав Кулібалі в своєму Twitter.

"Разом ми боремося за майбутнє без дискримінації. Ті, хто цього не розуміє, не повинні бути з нами", – йдеться в офіційній заяві Інтера, який вже покараний двома матчами без глядачів.

Одним із перших на інцидент відреагував капітан "нерадзуррі" Мауро Ікарді. Аргентинець заявив, що розчарований подіями на Сан-Сіро, і закликав припинити дискримінацію.

Прес-служба збірної Сенегалу у соцмережі Twitter також розмістила запис на підтримку свого співвітчизника.

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах був категоричним: "Тут немає місця расизму. Расизму немає місця взагалі ніде".

Схожої думки з єгиптянином і форвард Ювентуса Кріштіану Роналду. "У світі і в футболі я завжди виступаю за виховання і повагу. Ні – расизму, образам і дискримінації", – написав португалець.

Зворушливо підтримав Кулібалі його одноклубник Дріс Мертенс: "Ти один з найкрасивіших людей, яких я знаю, будь ласка, ніколи не змінюйся. Не реагуй на це лайно. Давай триматися разом"!

Маріо Балотеллі, який теж неодноразово стикався з проявами расизму на стадіонах, був небагатослівним, просто додавши в опис до фото відповідні хештеги.

"Я, ти, ми всі – Каліду Кулібалі", – написав Кевін Прінс-Боатенг. Ганець вже має досвід боротьби з расизмом. В 2013 році, тоді ще виступаючи за Мілан, Кевін покинув поле посеред товариського матчу через викрики фанатів Про Патрії.

Відомий карикатурист Омар Момані влучно підмітив, що суспільство повинне об'єднатися і разом сказати расизму: "Ні!".

Італія18 турСан-Сіро (Мілан)

Інтер - Наполі: Середа 26 грудня 2018

Інтер
Матч завершено
1 : 0
Наполі
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Головне Інтер Інтер Наполі Наполі Сенегал Сенегал Італія Інтер - Наполі Маріо Балотеллі Маріо Балотеллі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Кевін-Прінс Боатенг Кевін-Прінс Боатенг Дріс Мертенс Дріс Мертенс Мауро Ікарді Мауро Ікарді Мохамед Салах Мохамед Салах Каліду Кулібалі Каліду Кулібалі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
14
год
:
1
хв
Дженоа
16:00
Фіорентина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук