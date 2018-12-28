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Робінью змінив клуб – він може повернутись у Лігу чемпіонів

08:47 323 Читать на русском
Робінью змінив клуб – він може повернутись у Лігу чемпіонів
Робінью / Фото: Сівасспор

Колишній форвард мадридського Реала Робінью виступатиме за Істанбул Башакшехір.

Нападник Сівасспора Робіньо перейшов в Істанбул Башакшехір, повідомляє сайт стамбульського клубу.

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Команди досягли угоди про перехід гравця. Подробиці трансферу 34-річного бразильця не уточнюються.

Робінью виступав за Сівасспор з січня 2018 року. У поточному сезоні бразилець провів 16 матчів, забив 8 голів і віддав 2 гольові передачі.

Зазначимо, Істанбул Башакшехір наразі очолює турнірну таблицю турецької Суперліги.

Теги
Робінью Робінью Туреччина Трансфери Істанбул Башакшехір Істанбул Башакшехір Сівасспор Сівасспор
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