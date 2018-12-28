Жардім – кандидат на заміну Гаттузо в Мілані

Екс-тренер Монако Леонарду Жардім може стати наставником Мілана у випадку відходу Дженнаро Гаттузо.

Одним із кандидатів на заміну Дженнаро Гаттузо в Мілані є колишній наставник Монако Леонарду Жардім. Агент тренера Жорже Мендеш запропонував "россонері" кандидатуру Жардіма, повідомляє Calciomercato.

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Нагадаємо, Мілан вже після матчу проти СПАЛа може попрощатись з Дженнаро Гаттузо, під керівництвом якого команда видала серію невдалих поєдинків та повторила антирекорд результативності.

Останнім місцем роботи Жардіма був Монако, який під керівництвом португальця сенсаційно став чемпіоном Франції та вийшов у півфінал Ліги чемпіонів 2016/17.