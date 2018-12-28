ФІФА налаштована посилити боротьбу з расизмом після скандалу з Кулібалі

Расистський скандал з Каліду Кулібалі в матчі Серії А Інтер – Наполі не залишився без уваги ФІФА.

ФІФА відреагувала на скандал з Каліду Кулібалі у поєдинку Інтер – Наполі. Нагадаємо, фанати господарів вигукували расистські образи на адресу сенегальця під час матчу та після того, як захисник був вилучений з поля.

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Найближчим часом арбітри отримають рекомендації зупиняти матчі у випадку подібних інцидентів. Також ФІФА планує відправляти на стадіони спеціальних спостерігачів. Крім того, клуби, які стали фігурантами кількох проваджень, можуть бути навіть виключені зі змагань, повідомляє AS.

До слова, Інтер вже покараний двома матчами без глядачів.