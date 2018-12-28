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Селезньов став пріоритетним варіантом для Малаги

14:53 400 Читать на русском
Селезньов став пріоритетним варіантом для Малаги
Євген Селезньов / фото: ФК Акхісар

Малага серйозно налаштована на підписання нападника Акхісара Євгена Селезньова.

Малага посперечається із Галатасараєм за українського форварда Акхісара Євгена Селезньова. Іспанці налаштовані скористатись напруженими відносинами українця з тренером Акхісара та вже ведуть перемовини з турецьким клубом щодо умов компенсації, повідомляє AS.

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Тренер Малаги Хуан Рамон Муньїс добре знайомий із можливостями Селезньова завдяки роботі в Дніпрі, адже працював асистентом Хуанде Рамоса. Зазначається, що Селезньов є пріоритетним варіантом для іспанського клубу.

Нагадаємо, Селезньов покине Акхісар вже цієї зими. Основним претендетом на 33-річного форварда вважався Галатасарай, який вже начебто узгодив контракт з нападником.

Після 19 турів Малага посідає 3 місце в Сегунді.

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