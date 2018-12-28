Селезньов став пріоритетним варіантом для Малаги

Малага серйозно налаштована на підписання нападника Акхісара Євгена Селезньова.

Малага посперечається із Галатасараєм за українського форварда Акхісара Євгена Селезньова. Іспанці налаштовані скористатись напруженими відносинами українця з тренером Акхісара та вже ведуть перемовини з турецьким клубом щодо умов компенсації, повідомляє AS.

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Тренер Малаги Хуан Рамон Муньїс добре знайомий із можливостями Селезньова завдяки роботі в Дніпрі, адже працював асистентом Хуанде Рамоса. Зазначається, що Селезньов є пріоритетним варіантом для іспанського клубу.

Нагадаємо, Селезньов покине Акхісар вже цієї зими. Основним претендетом на 33-річного форварда вважався Галатасарай, який вже начебто узгодив контракт з нападником.

Після 19 турів Малага посідає 3 місце в Сегунді.