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Наполі оскаржить дискваліфікацію Інсіньє та Кулібалі

16:10 114 Читать на русском
Наполі оскаржить дискваліфікацію Інсіньє та Кулібалі
Кулібалі був вилучений в матчі з Інтером / фото: ФК Наполі

Наполі опротестує дискваліфікацію Лоренцо Інсіньє та Каліду Кулібалі, які були вилучені у поєдинку 18 туру Серії А проти Інтера.

Юрист Наполі Маттіа Грассані повідомив, що клуб подасть апеляцію на дискваліфікацію Лоренцо Інсіньє та Каліду Кулібалі. Обоє отримали червоні картки в поєдинку 18 туру чемпіонату Італії проти Інтера та отримали дискваліфікацію на 2 поєдинки.

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За словами представника Наполі, наразі клуб вивчає всі обставини справи. Про це Грассані повідомив в ефірі радіо Kiss Kiss Napoli.

Нагадаємо, Кулібалі та Інсіньє отримали червоні картки в матчі з Інтером, який завершився поразкою неаполітанців з рахунком 0:1. При цьому фанати Інтера скандували расистські вигуки на адресу Кулібалі, через що клуб вже покараний двома матчами без глядачів.

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Інтер - Наполі: Середа 26 грудня 2018

Інтер
Матч завершено
1 : 0
Наполі
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Італія Інтер - Наполі Лоренцо Інсіньє Лоренцо Інсіньє Каліду Кулібалі Каліду Кулібалі Наполі Наполі
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