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"Я щасливий у Ювентусі", – Аллегрі не збирається покидати "б'янконері" заради Манчестер Юнайтед

18:54 540 Читать на русском
"Я щасливий у Ювентусі", – Аллегрі не збирається покидати "б'янконері" заради Манчестер Юнайтед
Массіміліано Аллегрі / соцмережі

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував можливість очолити Манчестер Юнайтед.

"Я щасливий у Ювентусі. Зараз ми творимо прекрасні речі разом з клубом, і не збираємось зменшувати обертів . Не в останню чергу тому, що зараз тільки грудень. Між сьогоднішнім днем і червнем ще багато матчів", – передає слова Аллегрі Football Italia.

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До слова, чинний контракт Массіміліано з "б'янконері" діє до 2020 року. Аллегрі працює в Ювентусі з 2014 року та здобув з командою 5 чемпіонських титулів поспіль. Нагадаємо, Манчестер Юнайтед нещодавно звільнив Жозе Моурінью і призначив на тренерський місток "червоних дияволів" Уле Гуннера Сульшера, який керуватиме командою до кінця цього сезону.

Раніше повідомлялось, що Аллегрі – кандидат на посаду головного тренера МЮ.

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