"Він приїхав потягом до Хуста, і представники ТЦК його забрали прямо на вокзалі. Я вважаю, незаконно. Не було ні повістки, нічого, його просто відвезли у військкомат і зв'язок із ним зник.

Ми грали на виїзді, і Сираш після матчу відпросився на один день, бо в нього хвора дитина, і її треба було відвезти в лікарню. Коля поїхав до Києва, він переселенець із Чернігова, живе в Ірпені. Сираш весь цей час опікувався дитиною, а вчора повернувся і сталося таке. Зараз його дружина в Києві одна з хворою дитиною.

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Він досі у військкоматі? Його не відпустили. Жодної інформації про нього немає, Микола не на зв'язку, його телефон вимкнений. Людину просто викрали серед білого дня, без повістки, без будь-яких підстав. Як про це дізнались? Перед тим як у нього забрали телефон, Коля встиг набрати мого помічника і все розповів.

Що кажуть у ТЦК? Нічого! Ми намагалися дізнатися вчора хоч щось у військкоматі, але з нами ніхто не розмовляє і нічого не пояснює. Вони не хочуть спілкуватися і слухавку навіть не беруть. Єдине, що вдалося дізнатися, Сираш уже в Мукачеві, він уночі скинув смс знайомому. Куди його везуть, я не знаю.

Клуб написав листа в ПФЛ і в УАФ. Ми поставили до відома всіх, але поки немає жодної реакції. Ми не знаємо, що робити далі. Наприклад, приїде ФК Чернігів до нас на матч, а їх на вокзалі "запакують". Або з нами таке трапиться на виїзді. Або приїдуть на стадіон і заберуть всю команду звідти, чоловік п'ять-шість у нас підпадає під призовний вік.

Я не можу гарантувати, що ми зіграємо в суботу матч Першої ліги проти Чернігова. Треба щось робити. Президент Хуста намагався вчора дзвонити в Київ, але... Чесно кажучи, всім пофіг", – поділився Циткін у інтерв'ю Sport-express.ua.

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