АПЛ

Стартував 19-й тур англійської Прем'єр-ліги. Ноттінгем переграв Ньюкасл завдяки історичному хет-трику Вуда – Нуну перервав безвиграшну серію та обійшов Миколенка. Борнмут знову феєрично переміг – Забарний оформив передасист і посунув Мудрика, найкраща серія в АПЛ, рідкісний пенальті.

Ліверпуль переміг Бернлі та вирвався на вершину АПЛ, обійшовши Арсенал, який має матч у запасі. І на десерт Ман Юнайтед здобув шалену перемогу над Віллою – дубль Гарначо та дебютний гол Хьойлунда закрутили інтригу в битві за ЛЧ.

Трансфери

Хосеп Гвардіола пригледів гравця для Ман Сіті у фіналі клубного ЧС-2023. Також Манчестер Сіті зацікавився нападником Жирони, за яким стежать клуби АПЛ та Бундесліги.

Лідер оборони Арсенала зацікавив ПСЖ та Баварію.

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