Товариські матчі.

США – Бразилія – 1:1

Голи: Пулішіч, 26 – Родріго, 17

Еквадор – Болівія – 3:1

Голи: Еннер Валенсія, 18, Єбоа, 25, Хорді Кайседо, 70, (пен.) – Мігеліто, 88

США могли повести в рахунку вже на 5-й хвилині, але удар Юнуса Муси влучив у поперечку та вилетів у поле. Бразилія відповіла досить простеньким пострілом Родріго. А от на 17-й хвилині вінгер Реала забив – його класною передачею знайшов Рафінья. Родріго міг і дубль оформити, але опинився в незручній ситуації, коли обіграв голкіпера.

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А США відігрались на 26-й хвилині. Пулішіч взявся пробивати штрафний з 17-ти метрів і пробив низом у воротарський кут, заставши Аліссона зненацька – 1:1! У другому таймі Родріго спробував забити через себе, але не влучив. Ендрік після виходу на заміну не зміг реалізувати свій майже вихід віч-на-віч, а Пулішіч відповів ударом метрів з 10-ти – Аліссон вдало зіграв. В підсумку, команди розійшлись миром.

А в іншому товариському поєдинку Еквадор впевнено переміг Болівію. Ще в першому таймі Еннер Валенсія та Джон Єбоа оформили комфортну перевагу, а по перерві Хорді Кайседо з пенальті зробив рахунок розгромним. Мігеліто під завісу зустрічі відіграв один м'яч.

Ендрік вирвав перемогу для Бразилії на 90+6, відсвяткувавши гол в стилі Мессі – партнери Довбика відзначилися асистами