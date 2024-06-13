Владислав Лупашко і Богдан Шуст знову возз'єднаються зі своїм колишнім наставником.

Як повідомлялось раніше, головний тренер Інгульця Владислав Лупашко має очолити Карпати U-19. За інформацією "ТаТоТаке", разом з ним до львівського клубу перейдуть його помічники Ігор Єрмаков та Богдан Шуст.

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Окрім того, на правах асистента до них має доєднатися Сергій Лавриненко, під керівництвом якого Лупашко свого часу виступав у петровській команді.

Зазначається, що контракт Лупашка з Інгульцем досі не розірваний – це питання має вирішитися найближчими днями.

Нагадаємо, Інгулець і Карпати завоювали право розпочати наступний сезон в УПЛ. Останнім місцем роботи Лавриненка був Верес, звідки його звільнили у грудні 2023 року.

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