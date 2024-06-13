– Приблизно місяць тому вашого 25-річного захисника Миколу Сираша просто з вокзалу доправили до ТЦК. Яка зараз доля цього мобілізованого?

– Микола зараз перебуває в навчальній частині. Намагаємося йому якось допомогти. На нашу думку, один із лідерів Хуста має грати в футбол. Водночас розуміємо ситуацію в країні. Тобто далі буде, як вийде. Поки немає жодної конкретики.

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– Коли Миколу забирали у ТЦК, це стало для клубу несподіванкою?

– Це наш гравець основного складу. Його забрали з вулиці і мобілізували. Микола зник для всіх на добу, ми не знали його місце перебування. Він після затримання зміг написати СМС з чужого телефону вже із Мукачева. Адже його власний гаджет забрали і не віддавали добу. Це протизаконно – відбирати у людини її власність.

– Чи буде команда скорочувати середній вік гравців, щоб побільше в складі було молоді (в зв'язку з мобілізацією)?

– Ми ще не знаємо, де будемо виступати в новому сезоні, тому про комплектацію не думаємо. Взагалі до комплектування колективу треба підходити не за віковими параметрами, а в першу чергу за футбольними характеристиками.

Суттєве омолодження колективу в зв’язку з мобілізацією – складне запитання, і всі команди будуть над ним замислюватися. Зрозуміло, що зараз сильні і водночас молоді гравці (немобілізаційного віку, – прим. автора) користуватимуться підвищеним попитом на українському футбольному ринку. Але як воно буде далі, уявити складно, – резюмував Циткін в коментарі УФ.

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