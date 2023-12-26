"Підсилення необхідне. Селекційна робота ведеться. Радий, що в Туреччині до нас приєднається Денис Костишин, який попри свій молодий вік, вже має хороший футбольний досвід і майстерність. Нам цього не вистачає.

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Також на перегляді будуть ще декілька гравців, серед них легіонер. Тож нові придбання, я не виключаю, що будуть. Принаймні цього хотілося б", – цитує Ротаня клубна прес-служба Олександрії.

Нагадаємо, Олександрія пішла на зимову перерву на 11 сходинці турнірної таблиці УПЛ. Підопічні Руслана Ротаня мають у своєму активі 16 турнірних пунктів після 16 зіграних матчів.

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