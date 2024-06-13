Півзахисник Алейш Гарсія перебрався до Байєра, інформує прес-служба німецького клубу. Особистий контракт розрахований до 30 червня 2029 року.

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Інсайдери повідомляють, що Жирона отримала 18 млн євро, ще 2 млн передбачені бонусами. Не так багато за капітана і одного з найкращих центрхавів Ла Ліги, але саме така клаусула була прописана в контракті. Навіть цього вистачає для рекордного продажу в історії каталонського клубу.

Додамо, що загалом 26-річний Гарсія відіграв за Жирону 172 матчі, оформивши 8 голів та 21 асисти. У статусі капітана привів "біло-червоних" до третього місця в Ла Лізі та дебютного виходу в ЛЧ. Цей турнір від Алейша нікуди не дінеться, адже Байєр виграв Бундеслігу і також туди пробився.

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