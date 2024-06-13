"Як бачу епізод з пошкодженням Миколенка? Особливої ​​грубості я не помітив із боку гравця молдовської збірної. Чи надовго вибув Миколенко? Незрозуміло. Буває, що за відчуттями травма серйозна, але через день-два картина зовсім інша. Ми бачили, що Віталій мав больовий шок, він після надання допомоги ще повернувся в гру, але тільки на хвилину. Бажаю йому якнайшвидше повернутися до ладу.

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А ось хто його зможе замінити у грі з Румунією? Я б навіть віддав перевагу Богданові Михайліченку перед Зінченком. Зрозуміло, що Олександр грає у топ-клубі – лондонському Арсеналі, але останнім часом він втратив місце у стартовому складі своєї команди. А Михайліченко є досить досвідченим гравцем, який встиг пограти і в Європі.

Висновок з трьох спарингів збірної України? Головне, що ми з гарним настроєм підходимо до чемпіонату Європи. Тренерський штаб нашої збірної на чолі з Сергієм Ребровим перевірив усіх гравців перед континентальним форумом, що стартував. З Німеччиною ми грали в 5 захисників, з Польщею був інший склад та інша схема гри. З Молдовою були інші завдання. Мені аналіз важко зробити. Тільки Сергій Станіславович може робити висновки, у нього є вся необхідна інформація щодо кожного гравця", – поділився Костишин в інтерв'ю Sportarena.

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