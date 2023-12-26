Манчестер Сіті спробує позмагатися за бразильського вінгера Савіо, який виступає разом з Довбиком та Циганковим в Жироні.

Каталонський клуб – один з лідерів чемпіонату Іспанії. Успіх, якого змогла досягнути команда Мічела, вражає, тому не дивно, що за головними зірками вже вишукувалася черга з покупців.

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За інформацією Фабріціо Романо, Манчестер Сіті має намір викупити вінгера Савіо. Бразилець належить Труа і виступає за Жирону на правах оренди. Іспанський та французький клуби входять до холдингу City Football Group, який володіє і командою Гвардіоли. Манчестер Сіті не залишатиме Савіо у себе, а знову передасть його в оренду в Жирону.

За бразильцем стежать також клуби з АПЛ та Бундесліги. Вони готові запропонувати за футболіста 30 мільйонів євро. Зазначається, що у будь-якому випадку Савіо дограє поточний сезон у складі каталонців.

Вінгер приєднався до Жирони влітку. Загалом він зіграв у 20 матчах, в яких забив п'ять голів та оформив п'ять асистів. Його контракт з Труа діє до 2027 року.

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