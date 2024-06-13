У четвер, 13 червня, Ференцварош на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера. Ним став 51-річний Паскаль Янсен, який покинув стан свого попереднього клубу АЗ у січні цього року. Янсен був пов'язаний з познанським Лехом, проте переговори між ним і польським клубом ні до чого не привели.

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Ференцварош не став розголошувати деталі контракту – клуб приховав навіть терміни угоди.

АЗ став першою командою, яку Янсен тренував понад три роки. До цього він був асистентом Джона ван ден Брома і Арне Слота в Алкмарі. До цього Паскаль працював тренером молодіжної команди в ПСВ, а також помічником тренера в роттердамській Спарті. Також у його тренерській кар'єрі значаться такі клуби, як Вітесс, Аль-Вахда і Аль-Джазіра.

Минулого сезону АЗ під керівництвом Янсена двічі обіграв СК Дніпро-1 у Лізі конференцій.

Попереднім наставником "зелено-білих" був Деян Станковіч.