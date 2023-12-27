АПЛ

Стартовал 19-й тур английской Премьер-лиги. Ноттингем обыграл Ньюкасл благодаря историческому хет-трику Вуда – Нуну прервал безвыигрышную серию и обошел Миколенко. Борнмут снова феерично победил – Забарный оформил предассист и подвинул Мудрика, лучшая серия в АПЛ, редкий пенальти.

Ливерпуль победил Бернли и вырвался на вершину АПЛ, обойдя Арсенал, который имеет матч в запасе. И на десерт Ман Юнайтед одержал безумную победу над Виллой – дубль Гарначо и дебютный гол Хейлунда закрутили интригу в битве за ЛЧ.

Трансферы

Хосеп Гвардиола присмотрел игрока для Ман Сити в финале клубного ЧМ-2023. Также Манчестер Сити заинтересовался нападающим Жироны, за которым следят клубы АПЛ и Бундеслиги.

Лидер обороны Арсенала заинтересовал ПСЖ и Баварию.

Руслан Ротань озвучил трансферные планы Александрии – один новичок уже есть, на просмотре легионер.

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