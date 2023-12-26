У вівторок, 26 грудня, відбувся центральний матч 17-го туру чемпіонату Саудівської Аравії між Аль-Іттіхадом і Аль-Насром.

Чемпіонат Саудівської Аравії, 17-й тур (перенесений матч)

Аль-Іттіхад – Аль-Наср – 2:5

Голи: Аллах, 14, 51 – Роналду, 19 (з пенальті), 68 (з пенальті), Таліска, 38, Мане, 75, 82

Вилучений: Фабінью, 66

38-річний Кріштіану Роналду продовжує встановлювати нові рекорди. У перенесеному матчі 17-го туру чемпіонату Саудівської Аравії з Аль-Іттіхадом Каріма Бензема португальський форвард оформив дубль і тим самим забив свої 51 і 52 голи цього року. Завдяки цьому досягненню Роналду став найкращим бомбардиром 2023 року.

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Роналду вийшов переможцем у протистоянні двох володарів "Золотого м'яча". Бензема вдалося відзначитися в цій зустрічі лише гольовою передачею на Хамеда Аллаха на 14-й хвилині. Щоправда, команду французького форварда трохи підвів екс-півзахисник Ліверпуля Фабінью – він примудрився заробити два попередження протягом семи хвилин другого тайму.

Отримавши чисельну більшість, Аль-Наср довів справу до розгрому – дубль оформив Садьйо Мане. Ще один гол у ворота Аль-Іттіхада забив Таліска.

Після 18 турів Аль-Наср посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії, відстаючи від Аль-Хіляля на 7 очок. Аль-Іттіхад із 28 очками йде шостим.