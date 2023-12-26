Манчестер Сіті почав пильно вивчати гру Андре – опорний півзахисник Флуміненсе став трансферною метою клубного чемпіона світу на майбутнє. Про це інформує Mundo Deportivo.

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Згідно з UOL, наставник Флу Фернандо Дініс заявив, що Пеп Гвардіола похвалив молодих гравців його команди, і особливо виділив 22-річного Андре. Сам хавбек заявив про отриману пропозицію від європейського клубу, від якої не зміг би відмовитися. Водночас він вирішив стримати слово, дане Дінізу, і залишитися у Флуміненсе до кінця сезону.

Раніше Андре отримував пропозиції від Фулхема і Ліверпуля, а Барселона, як повідомляється, просто стежить і цікавиться гравцем. У цьому сезоні Андре провів за Флу 62 матчі, завдяки яким отримав виклик до збірної Бразилії.

Нагадаємо, що у фіналі клубного ЧС Ман Сіті розгромив Флуміненсе з рахунком 4:0.

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