Ілля Забарний традиційно вийшов з перших хвилин. Матч, як і онлайн-трансляція Борнмут – Фулхем на "Футбол 24", стартував о 17:00. З виграної Забарним верхової боротьби в центрі поля та дальніх ударів починають команди. Першим влучив у площину Робінсон. Для Нету не став великою перешкодою постріл метрів з 30. Клюйверт створив цілих 2 моменти за 10 хвилин. Зокрема, Джастін виклав під удар Соланке - найгострішому за позицією і перспективами ударові забракло влучності. Відразу 4 дальні закидання у зону перед штрафним гостей виконав Забарний за третину першого тайму, однак лише 1 лонгбол дістався адресата.

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"Вишеньки" вибігали в контру ледь не 3 проти 1, але Семеньйо підвів елементарний технічний прийом, занадто сильно прокинув собі на хід і дозволив супернику підчистити у підкаті. Іраоли не вистачає нині на боковій. Іспанський тренер заробив дискваліфікацію за 3 жовті. Сенесі блокує удар Муніса, Забарний виносить після подачі з флангу. Пара центрбеків Борнмута не поступається у боротьбі. Кумедно Лєно поліз на межу штрафного до лицьової, програв м'яч Сенесі, який блискавично подав у воротарський, де Тосін Адерабійо підстрахував.

Уттара, який перекваліфікувався з вінгера в лівого захисника, підключився до атаки і пробив майже від кутового у ближній кут. Лєно виручив, дуже підступно пробивав гравець Борнмута. Ціла серія заблокованих непідготовлених ударів "вишеньок". Загалом 4 спроби за 12 хвилин, одна "краща" за іншу. Борнмут дещо більше з м'ячем, але гостроти це не дуже додає. Однак на 45 хвилині Борнмут забив з нічого. Забарний з найлегшим передасистом. Ілля покотив уперед на Скотта, який пройшов 4 опонентів і викотив Клюйверту. Лєно пустив під пахвою.

Перший удар після перерви трапився аж на 58 хвилині. Забарний завалив на газон суперника. Перейра вдруге серед гравців Фулхема за годину ігрового часу влучив у площину воріт, але в обох випадках це прості для голкіпера дальні спроби. Швидка контра Борнмута лівим краєм, Семеньйо вміло підставляється, і Соланке забиває свій 12 гол у сезон, дуже впевнено реалізовуючи пенальті. Перший за 65 матчів у всіх турнірах пенальті на користь Борнмута, до речі! Тим часом команда Іраоли забирається на 10 місце, посуваючи Челсі Мудрика. Станом на зараз найкраща серія в АПЛ: 4 перемоги і одна нічия.

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Клюйверт випереджає Андреаса і це дуже схоже на пенальті, але судді, схоже, вирішили, що Джастін надто шукав контакту з витягнутою ногою суперника. Лєно, в якого є жовта, істерично штовхає у груди хлопчика, який подає м'ячі. Соланке миттєво вступився за болбоя. Так, звісно, Фулхем програє лише через затягування часу! А екс-голкіпер Арсенала міг і червону побачити. Зрештою, Бернд попросив вибачення через кілька хвилин після інциденту.

Фулхем грав настільки пасивно, ніби має на 2 гравців менше. Луїс Сіністерра, який вийшов на заміну, красивим дальнім ударом завершив третю результативну атаку. Борнмут дуже довго володів м'ячем, переводячи з флангу на фланг, і Забарний також встиг взяти участь у цій пасовій роботі. Команда українця, забиваючи по 3 за матч втретє за 17 днів, набирає 25 очок і посуває Челсі на 11 рядок. Фулхем після третьої поспіль сухої поразки залишається на 13 місці, відстаючи на 4 бали.

Забарний взяв одразу кілька номінацій. Ілля, зокрема, найчастіше розігрував м'яч аж у двох зв'язках (зі Смітом і Сенесі по 12 пасів), а також став найкращим за кількістю точних передач (46), лонгболів (5). У Борнмуті лише Скотт (0,3 xT) і Семеньйо (0,14) більше наближали команду до взяття воріт гостротою пасів, ніж український захисник (0,12). Тільки Сенесі (8) випередив екс-динамівця за вдалими передачами з просуванням (6). Ніхто в обох команд не перевершив Іллю за дуелями у повітрі (виграв 5 з 6).

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